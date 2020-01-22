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Вакула готов вернуться в Мариуполь после зимних сборов с Шахтером

09:18 85 Читати українською
Вакула готов вернуться в Мариуполь после зимних сборов с Шахтером
Владислав Вакула / Сайт Мариуполя

Форвард Владислав Вакула не исключает вариант с возвращением в Мариуполь после прохождения зимней подготовки в составе Шахтера.

"Конечно, каждый, наверное, мечтает играть в Шахтере. Мне представилась такая возможность, я буду делать все, чтобы остаться в команде.

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Ребята очень хорошего уровня, есть чему у них учиться, набраться опыта. Конечно, возвращение в Мариуполь не будет для меня критическим. Придется еще больше работать, больше доказывать", – сказал Вакула в комментарии ФутболNEWS.

Добавим, что 20-летний нападающий провел 15 матчей в УПЛ 2019/20 и отметился 3 голами и одним ассистом. Вакула стал игроком Шахтера в августе прошлого года. Предполагалось, что его аренда в Мариуполе будет рассчитана до конца текущего сезона.

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Теги
Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Зимние сборы Владислав Вакула Владислав Вакула
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