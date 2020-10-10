"У першу чергу, варто відзначити, що Україна грала проти збірних, які люблять грати в атакувальний футбол. Іспанія, Франція – команди, які вміють грати на атаку, що вони і показали в матчі з українцями, забиваючи голи на будь-який смак.

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Де тонко, там і рветься. У нашої збірної в цих матчах ахіллесовою п'ятою виявилася оборона, чим суперники відразу і скористалися. Плюс рівень виконавської майстерності у гравців збірних Іспанії і Франції дуже високий, а у нас оборона, особливо у грі з французами, була занадто експериментальною. І якщо в півзахисті та нападі можна щось перебудуватися, то в обороні потрібна стабільність і зіграність.

Бракувало пари захисників – Кривцова, Матвієнка, які розуміють вимоги штабу з півслова. Не було креативу в середній лінії в особі Марлоса і Зінченка. Це гравці з основної обойми збірної. Тому такі втрати не могли не позначитися. На жаль, але поки що у збірній немає 30 рівноцінних футболістів. У грі з Францією Андрій Шевченко дав можливість проявити себе гравцям другого ешелону, найближчого резерву, на який в майбутньому тренерський штаб розраховує робити ставку.

Чого очікувати від України в матчі з Німеччиною? На команду буде тиснути те, що вона програла Франції 1:7. Але в будь-якому випадку, упевнений, що тренерський штаб зробить все можливе, щоб виправити ситуацію і команда зможе показати позитивний результат. Судячи з попереднього складу, який зараз є у збірної, звичайно, в матчі з Німеччиною в українців будуть проблеми. Знову не буде гравців Шахтаря, хоча приїдуть Марлос і Коваленко. Надія вмирає останньою і на мій погляд, з німцями українці вже зіграють краще, ніж з Францією", – сказав Призетко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

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