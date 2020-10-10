"В первую очередь, стоит отметить, что Украина играла против сборных, которые любят играть в атакующий футбол. Испания, Франция – команды, которые умеют играть на атаку, что они и показали в матче с украинцами, забивая голы на любой вкус.

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Где тонко, там и рвется. В нашей сборной в этих матчах ахиллесовой пятой оказалась оборона, чем соперники сразу и воспользовались. Плюс уровень исполнительского мастерства у игроков сборных Испании и Франции очень высокий, а у нас оборона, особенно в игре с французами, была слишком экспериментальной. И если в полузащите и нападении можно что-то перестроить, то в обороне нужна стабильность и сыгранность.

Не хватало пары защитников – Кривцова, Матвиенко, которые понимают требования штаба с полуслова. Не было креатива в средней линии в лице Марлоса и Зинченко. Это игроки из основной обоймы сборной. Поэтому такие потери не могли не сказаться. Увы, но пока в сборной нет 30 равноценных футболистов. В игре с Францией Андрей Шевченко дал возможность проявить себя игрокам второго эшелона, ближайшего резерва, на который в будущем тренерский штаб рассчитывает делать ставку.

Чего ожидать от Украины в матче с Германией? На команду будет давить то, что она проиграла Франции 1:7. Но в любом случае, уверен, что тренерский штаб сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию и команда сможет показать положительный результат. Судя по предыдущему составу, который сейчас есть в сборной, в матче с Германией у украинцев будут проблемы. Опять не будет игроков Шахтера, хотя приедут Марлос и Коваленко. Надежда умирает последней и на мой взгляд, с немцами украинцы уже сыграют лучше, чем с Францией", – сказал Призетко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в 21:45.

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