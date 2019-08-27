В Сербії гравець забив гол та спровокував масову сутичку, проігнорувавши фейр-плей – за ним гналися всі суперники

Матч чемпіонату Сербії між Металацом та Бачкою (2:0) завершився масовою сутичкою. Причиною стало недотримання принципів фейр-плей.

Поєдинок Першої ліги сербської першості Металац – Бачка був затьмарений скандалом. В одному з епізодів гравець гостей отримав пошкодження та залишився лежати на газоні. Його партнери по команді зупинилися, очікуючи, що суперники виб'ють м'яч.

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Втім, Металац продовжив гру – Нікола Гробовіч, як ні в чому не бувало, вийшов віч-на-віч з голкіпером та відкрив рахунок. Це сталося на 45-й хвилині. Гравці Бачки практично у повному складі намагалися поквитатися з опонентом. Розпочалася сутичка, яка завершилася трьома вилученнями – одне у господарів та два у гостей.

До слова, арбітр матчу гол зарахував, а поєдинок завершився перемогою Металаца з рахунком 2:0.

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