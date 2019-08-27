В Сербии игрок забил гол и спровоцировал массовую потасовку, проигнорировав фэйр-плей – за ним гнались все соперники

Матч чемпионата Сербии между Металацом и Бачкой (2:0) завершился массовой потасовкой. Причиной стало несоблюдение принципов фэйр-плей.

Поединок Первой лиги сербского первенства Металац – Бачка был омрачен скандалом. В одном из эпизодов игрок гостей получил повреждение и остался лежать на газоне. Его партнеры по команде остановились, ожидая, что соперники выбьют мяч.

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Впрочем, Металац продолжил игру – Никола Гробович, как ни в чем не бывало, вышел один на один с голкипером и открыл счет. Это произошло на 45-й минуте. Игроки Бачки практически в полном составе пытались поквитаться с оппонентом. Началась потасовка, которая завершилась тремя удалениями – одно у хозяев и два у гостей.

К слову, арбитр матча гол засчитал, а поединок завершился победой Металаца со счетом 2:0.

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