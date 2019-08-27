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Собака епічно перервав матч чемпіонату Бразилії та зганьбив стюарда – відео дня

10:19 241 Читать на русском
Собака епічно перервав матч чемпіонату Бразилії та зганьбив стюарда – відео дня
Собака – головний герой матчу чемпіонату Бразилії

Крузейро втратив очки в матчі чемпіонату Бразилії проти КСА (1:1). Втім, головним героєм поєдинку стали зовсім не футболісти.

На 76-й хвилині матчу 16-го туру чемпіонату Бразилії КСА – Крузейро трапився неординарний епізод. Головний арбітр змушений був зупинити поєдинок через раптову появу на газоні рудого собаки.

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Пес спокійно чимчикував вздовж бокової лінії, а після появи стюардів, які намагалися його зловити, раптово прискорився. Один з працівників стадіону настільки захопився бажанням зловити непроханого гостя, що не втримався і кумедно впав на газон. В підсумку тварина спокійно залишила межі поля, зірвавши овацію вболівальників.

Поєдинок завершився внічию 1:1 – на гол Фреда КСА відповів влучним ударом на 90+3 хвилині. Після 16-ти турів Крузейро набрав 15 очок та посідає 16 місце. КСА – 19-й (12 пунктів).

Цікаво, що саме вчора у багатьох країнах (зокрема, у США) святкували День собаки. Можливо, пес таким способом вирішив відзначити своє свято?

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