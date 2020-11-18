"Захворіло багато людей – і гравці, і з тренерського штабу. Але ще не всі результати тестів прийшли – чекаємо, будемо розуміти ситуацію до вечора.

Климовський пояснив сенсаційну поразку Олімпіка в Кубку України

Дуже багато хворих – не очікували, що таке число може бути. Ну один, ну два. Але от стільки. Людей десять вже є, але ще не всі результати відомі.

Матч із Зорею? Ми не знаємо поки. Треба почекати. Нам дали кількість, але за прізвищами поки ситуація незрозуміла. Навіть тренування не проводимо, хоча до сьогодні команда займалася", – сказав Гельзін у коментарі Tribuna.

Зауважимо, поєдинок із Зорею в рамках 10-го туру УПЛ має відбутись 21 листопада. Донеччани наразі розташувались на 6 сходинці, луганці йдуть дев'ятими.

Кубок України: ВПК-Агро сенсаційно здолав Олімпік завдяки пенальті – визначилися всі пари 1/8 фіналу