Відбувся перенесений поєдинок 1/16 фіналу між ВПК-Агро та Олімпіком. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

ВПК-Агро – Олімпік – 1:0

Голи: Сидоренко, 47 (пен)

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Запланований поєдинок між ВПК-Агро та Олімпік спершу був перенесений на невизначений термін через серйозний спалах коронавірусу в клубі із села Шевченківка. На засіданні КДК УАФ було вирішено провести його 13 листопада.

ВПК-Агро попри статус господаря віддав ініціативу Олімпіку, який непогано пресингував. На жаль для вболівальників обох команд, у першому таймі голів не було забито.

Друга 45-хвилинка розпочалась із шоку для Олімпіка. Кіпер донеччан сфолив на гравцеві ВПК-Агро, за що арбітр призначив пенальті. Сидоренко взявся виконувати 11-метровий та впевнено розвів м'яч з голкіпером по різних кутах. 1:0! Олімпік активізувався, нагнітав на ворота суперника, проте марно. Фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу ВПК-Агро над донеччанами 1:0. В 1/8 фіналу кубка України клуб із Шевченківки зіграє зі СК Дніпро-1.

Таким чином визначились всі пари наступного етапу розіграшу кубка: Десна – Зоря, Агробізнес – Ворскла, СК Дніпро-1 – ВПК-Агро, Олександрія – Минай, Верес – Маріуполь, Нива Вінниця – Колос. Базовий день матчів 1/8 фіналу – 2 грудня.

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