"Заболели много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию до вечера.

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Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но вот столько. Людей десять уже есть, но еще не все результаты известны.

Матч с Зарей? Мы не знаем пока. Нужно подождать. Нам дали количество, но по фамилиям пока ситуация непонятная. Даже тренировки не проводим, хотя до сих пор команда занималась", – сказал Гельзин в комментарии Tribuna.

Заметим, поединок с Зарей в рамках 10-го тура УПЛ должен состояться 21 ноября. Дончане расположились на 6 строчке, луганчане – девятые.

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