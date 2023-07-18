"Закінчили трохи з гірчинкою. Було дуже складно, програли останню гру в півфіналі. Могли і хотіли більшого, але певне завдання ми виконали – вийшли на Олімпіаду. Скажімо так, записали своє ім’я в історію. Але цього було недостатньо. Для нашої збірної це був великий крок, і ми зробили неймовірну роботу. І те, що ми вийшли в півфінал Євро також було неймовірно.

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Після Франції ти дуже щасливий, що зробив такий крок і здобув таку перемогу. А після Іспанії просто обрушився психологічно, фізично та морально. Десь після 60-ї хвилини, коли ми програвали 1:3, вже не хотілося грати, хотілося закінчити цю гру. Бо розумієш, що це вже все. Це був удар.

Але потрібно забувати це, робити висновки. Є до чого працювати і прагнути. Маємо виходити на новий рівень, щоб грати з такими збірними на рівних, обігрувати їх та показувати стабільність", – цитує Судакова клубна прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, збірна України U-21 дійшла до півфіналу чемпіонату Європи, де поступилась Іспанії (1:5). За підсумками турніру "синьо-жовті" вперше за всю історію України пробились на Олімпійські ігри.

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