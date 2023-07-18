"Закончили немного с горчинкой. Было очень сложно, проиграли последнюю игру в полуфинале. Могли и хотели большего, но определенную задачу мы выполнили – вышли на Олимпиаду. Скажем так, записали свое имя в историю. Но этого было недостаточно. Для нашей сборной это был большой шаг, и мы сделали невероятную работу, и то, что мы вышли в полуфинал Евро тоже было невероятно.

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После Франции ты очень счастлив, что сделал такой шаг и одержал победу. А после Испании просто обрушился психологически, физически и нравственно. Где-то после 60 минуты, когда мы проигрывали 1:3, уже не хотелось играть, хотелось закончить эту игру. Понимаешь, что это уже все. Это был удар.

Но нужно забывать это, делать выводы. Есть к чему работать и стремиться. Должны выходить на новый уровень, чтобы играть с такими сборными на равных, обыгрывать их и показывать стабильность", - цитирует Судакова клубная пресс-служба Шахтера.

Напомним, сборная Украины U-21 дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила Испании (1:5). По итогам турнира "сине-желтые" впервые за всю историю Украины пробились на Олимпийские игры.

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