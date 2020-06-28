"В дубле Динамо зарплата игрока была 200 долларов, а Заря ему платила 3 тысячи": Вернидуб – о своей позиции по арендам

Главный тренер Шахтера С Юрий Вернидуб объяснил, почему его клуб не позволил играть против себя арендованному в Минск Владимиру Хващинский.

"Я очень сильно боролся с этим в Украине. Потому что у меня было достаточно футболистов из Шахтера и Динамо, но им не позволяли играть. Впрочем, если бы Вова Хващинский получал полную зарплату в Минске, тогда пусть бы и играл против нас. Какие вопросы? А когда какие-то договоренности уже составлены, то почему он должен играть?

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Мотивация есть, когда игрок приходил из дубля киевского Динамо, где у него зарплата была 200 долларов, а Заря ему платила 3 тысячи долларов, а Киев – ничего. И они еще не позволяли играть. Вот это глупо и бессмысленно. А когда клуб полностью вкладывает деньги и выплачивает сам, то это две большие разницы. Вот если вы сегодня у меня деньги получаете, то будете против меня играть? Я думаю, что это неправильно. А было бы по-другому, я только за", – цитирует Вернидуба Прессбол.

Напомним, украинский специалист возглавил солигорский Шахтер в конце прошлого года, сейчас "горняки" занимают второе место чемпионата Беларуси.

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