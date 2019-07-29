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Бенфіка показала хитрий спосіб використання нових правил на свою користь – ІФАБ варто задуматись

14:31 272 Читать на русском
Бенфіка показала хитрий спосіб використання нових правил на свою користь – ІФАБ варто задуматись
Гравці Бенфіки / Твіттер клубу

Гравці португальського гранда вказали на певний недолік нещодавніх нововведень від ІФАБ.

Товариські матчі
Мілан
0
0 : 1
1
Бенфіка
22:00 28:07:2019
завершено
 

Показовий момент стався у товариському матчі в рамках Міжнародного кубка чемпіонів між Міланом та Бенфікою.

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Під час виконання удару від воріт голкіпер "орлів" Одіссеас Влаходімос зробив м'яке підкидання на голову партнеру, а той негайно повернув йому м'яч у руки. Подібний маневр був би неможливим за старих правил, які забороняли розігрувати м'яч з удару від воріт у межах штрафного майданчика команди, яка його виконує. Однак влітку цього року ІФАБ ухвалила зміни до цього пункту, тому тепер гравці можуть перепасовуватися у своїй карній зоні без жодних наслідків.

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Хитрий вибрик Влаходімоса може призвести до повторного перегляду правила і його уточнення. Завдяки нововведенню команди отримали можливість легко затримувати час або нівелювати провали воротарів, які погано грають ногами – їм просто віддаватимуть м'яч у руки.

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Світ Одіссеас Влаходімос Одіссеас Влаходімос Бенфіка Бенфіка Відеоновини ІФАБ Футбольні правила Мілан - Бенфіка
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