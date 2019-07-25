УЄФА лояльно ставився до ПСЖ у справі щодо дотримання фінансового фейр-плей – результати розслідування

ПСЖ ніяк не може позбутися гіркого присмаку скандалу щодо дотримання вимог фінансового фейр-плей.

ПСЖ знову ризикує отримати проблеми з дотриманням вимог фінансового фейр-плей. У розпорядження New York Times потрапили матеріали, які свідчать про лояльне ставлення УЄФА до паризького клубу.

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Влітку 2017-го року ПСЖ здійснив 2 топ-трансфери, підписавши Неймара з Барселони та Кіліана Мбаппе з ПСЖ. За бразильця парижани одразу виклали 222 млн євро, а за француза, згідно офіційним даним, платили двома частинами – 35 млн євро у 2017-му та 135 млн влітку минулого року.

УЄФА відкрив справу проти ПСЖ у зв'язку з недотриманням вимог фінансового фейр-плей, адже паризький клуб не продав гравців на необхідну суму з метою збалансування доходів та витрат. Втім, згодом справа була закрита. На думку Хосе да Куньї Родрігеса – колишнього судді Європейського суду та члена комітету УЄФА, який контролює дотримання клубами вимог ФФП, рішення закрити провадження було явно помилковим.

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Різниця між вхідними та вихідними трансферами ПСЖ влітку 2017-го року склала майже 200 млн євро. У зв'язку з цим да Кунья повернув матеріали справи на додаткове розслідування. Паризький клуб заявляв, що отримав кошти на трансфери від численних спонсорів. УЄФА закрив провадження, мотивувавши це відсутністю будь-яких порушень.

На думку New York Times, це пов'язано з тим, що керівники ПСЖ є тіснопов'язаними особами з УЄФА. Зокрема, одна з компаній, співвласником якої є президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі, заплатила кілька мільярдів євро за права на трансляцію матчів під егідою Європейського футбольного союзу.

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