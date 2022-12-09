"В Англії немає слабких місць, хоча є речі, які вона робить гірше. Ми маємо скористатися цим. Маємо визначити аспекти, у яких зможемо їм нашкодити.

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У перехідних фазах англійці дуже ефективні. Але голи забиває не швидкість, до неї має бути додано ще щось. Швидкості можна багато чого протиставити. Також Англія добре працює на стандартах", – цитує Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, поєдинок між Францією та Англією відбудеться у суботу, 10 грудня. Початок зустрічі о 21:00.

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