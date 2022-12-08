Екс-захисник збірної Франції Патріс Евра впевнений у перемозі "трикольорових" в 1/4 фіналу Мундіалю, але не все так однозначно.

"Я впевнений, але не зарозумілий. Я радий тому, як Франція зараз виступає, але також радий і за Англію. Гадаю, гра буде цікавою.

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Англії потрібно побоюватися таких футболістів, як Мбаппе, а Франції – таких, як Сака і Фоден. Франція має підстави для занепокоєння.

Ви можете сказати мені, що Кайл Вокер закриє Мбаппе, йому вже вдавалося добре зіграти проти Неймара у Лізі чемпіонів. Але я знаю, що Мбаппе зміститься в центр і гратиме проти Стоунза і Магуайра, а їм важко його зупинити. Тут намішано багато чинників. Я відчуваю, що Франція розмаже Англію, але й Англія здатна перемогти Францію", – цитує Евра Goal.

Нагадаємо, поєдинок між Англією та Францією відбудеться у суботу, 10 грудня. Початок зустрічі о 21:00.

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