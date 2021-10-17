Ужгород сенсаційно здолав одного з лідерів у матчі з трьома пенальті й вилученням, Волинь не втримала перемогу
Відбулися чергові матчі 14-го туру Першої ліги. Рахунок та огляд матчів читайте у цій новині на "Футбол 24".
Перша ліга, 14 тур
Гірник-Спорт – Волинь – 1:1
Голи: Яворський, 77 – Климець, 43
Альянс – Ужгород – 2:3
Голи: Шмигельський, 28 (п), Сидоренко, 86 – Ряшко, 14 (п), 66 (п), Хомченко, 27
Вилучення: Піднебенной, 57
Волинь продовжила серію без перемог до трьох матчів. Сьогодні лучани відкрили рахунок у матчі проти Гірника-Спорт, але дозволили супернику відігратися у другому таймі.
Сенсаційно програв один із претендентів на підвищення у класі. Альянс приймав останню команду чемпіонату, яка й завадила господарям випередити Кривбас у турнірній таблиці. Ужгороду добряче допомогли два пенальті та вилучення у складі суперника. Ще одного разу з позначки пробивав футболіст Альянса.
"Гранати падали навколо – я це пережив": він вразив Кварцяного, ледь не перейшов у Динамо і захоплювався Блохіним