Відбулися чергові матчі 14-го туру Першої ліги. Рахунок та огляд матчів читайте у цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 14 тур

Гірник-Спорт – Волинь – 1:1

Голи: Яворський, 77 – Климець, 43

Альянс – Ужгород – 2:3

Голи: Шмигельський, 28 (п), Сидоренко, 86 – Ряшко, 14 (п), 66 (п), Хомченко, 27

Вилучення: Піднебенной, 57

Волинь продовжила серію без перемог до трьох матчів. Сьогодні лучани відкрили рахунок у матчі проти Гірника-Спорт, але дозволили супернику відігратися у другому таймі.

Сенсаційно програв один із претендентів на підвищення у класі. Альянс приймав останню команду чемпіонату, яка й завадила господарям випередити Кривбас у турнірній таблиці. Ужгороду добряче допомогли два пенальті та вилучення у складі суперника. Ще одного разу з позначки пробивав футболіст Альянса.

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