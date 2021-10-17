Состоялись очередные матчи 14-го тура Первой лиги. Счет и обзор матчей читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 14 тур

Горняк-Спорт – Волынь – 1:1

Голы: Яворский, 77 – Климец, 43

Альянс – Ужгород – 2:3

Голы: Шмигельский, 28 (п), Сидоренко, 86 – Ряшко, 14 (п), 66 (п), Хомченко, 27

Удаление: Пиднебенный, 57, 57

Волынь продолжила серию без побед до трех матчей. Сегодня лучане открыли счет в матче против Горняка-Спорт, но позволили сопернику отыграться во втором тайме.

Сенсационно проиграл один из претендентов на повышение в классе. Альянс принимал последнюю команду чемпионата, которая и помешала хозяевам опередить Кривбасс в турнирной таблице. Ужгороду сильно помогли два пенальти и удаление в составе соперника. Еще один раз с точкки пробивал футболист Альянса.

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