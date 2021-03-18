Ужгород розгромив Волинь-2 та підібрався до лідерів Другої ліги – екс-гравець Шахтаря відзначився голом
Друга ліга, 13-й тур
Ужгород – Волинь-2 – 3:0
Голи: Пуканич, 36, Вишневський, 62, 79
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Ужгород вже з першого офіційного матчу у новому році демонструє свою готовність до підвищення у класі.
Закарпатці відвантажили супернику три м'ячі без відповіді. Варто відзначити, що один з голів забив екс-хавбек Шахтаря та збірної України Адріан Пуканич, для якого це вже 7-й м'яч за 9 поєдинків.
Перемога впритул наблизила Ужгород до лідерів групи А Діаназа та Поділля, які випереджають закарпатців лише за додатковими показниками. Волинь-2 залишилась 9-ю.
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