Друга ліга, 13-й тур

Ужгород – Волинь-2 – 3:0

Голи: Пуканич, 36, Вишневський, 62, 79

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Ужгород вже з першого офіційного матчу у новому році демонструє свою готовність до підвищення у класі.

Закарпатці відвантажили супернику три м'ячі без відповіді. Варто відзначити, що один з голів забив екс-хавбек Шахтаря та збірної України Адріан Пуканич, для якого це вже 7-й м'яч за 9 поєдинків.

Перемога впритул наблизила Ужгород до лідерів групи А Діаназа та Поділля, які випереджають закарпатців лише за додатковими показниками. Волинь-2 залишилась 9-ю.

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