Вторая лига, 13-й тур

Ужгород – Волынь-2 – 3:0

Голы: Пуканыч, 36, Вишневский, 62, 79

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Ужгород уже с первого официального матча в новом году демонстрирует свою готовность к повышению в классе.

Закарпатцы отгрузили сопернику три безответных мяча. Стоит отметить, что один из голов забил экс-хавбек Шахтера и сборной Украины Адриан Пуканыч, для которого это уже 7-й мяч за 9 поединков.

Победа вплотную приблизила Ужгород к лидерам группы А (Дианаз и Подолье), которые опережают закарпатцев лишь по дополнительным показателям. Волынь-2 осталась 9-й.

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