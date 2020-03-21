Зінченко – лідер і креативний центр збірної України, завдяки його прогресу нас вважають темною конячкою Євро

Збірна України стала одним з головних сюрпризів відбору до Євро-2020, вигравши групу з чинним чемпіоном континенту Португалією. Ключовий елемент системи "синьо-жовтих" – Олександр Зінченко, який минулого сезону пробився в основу Манчестер Сіті на позиції лівого захисника, а в національній збірній розриває у півзахисті. Аналітичний портал Total Football Analysis підготував матеріал про Сашка.

Прогрес у Манчестер Сіті

Манчестер Сіті придбав Зінченка влітку 2016 року за 2 мільйони фунтів. Перший сезон він з перемінним успіхом провів на правах оренди в ПСВ. Потім повернувся в Англію та наблизився до основи Сіті. У команді виникли серйозні проблеми з лівими захисниками, що дало змогу українцю прорватися в стартовий склад.

Зінченко в особливій ролі став найкращим для Гвардіоли фулбеком – його прогрес зекономив Ман Сіті десятки мільйонів

Зінченко на позиції лівого оборонця став важливою складовою потужної системи Манчестер Сіті. Його стиль прекрасно підійшов "містянам". Пеп Гвардіола часто використовує тактику інвертованих фулбеків. Наставник перепробував у такій ролі багатьох виконавців, однак Зінченко виглядає найкраще. Це можна пов'язати з тим, що у збірній України він грає центрального півзахисника.

Виникають ситуації, коли в центрі уваги неідеальна гра Зінченка при обороні один в один. Однак частіше на перший план виходять його атакувальні навички – Олександр має величезний вплив на футбол команди. Його присутність в опорній зоні надважлива для білд-апу та в фазі атаки.

Втім, у збірній України Зінченко має іншу роль. Перш ніж сконцентруватися на ньому, розглянемо структуру півзахисту Андрія Шевченка загалом.

Як виглядає півзахист збірної України

Зазвичай Шевченко грає за схемою 4-3-3. Форма центрального трикутника залежить від суперника та стилю гри, який тренер обирає на конкретний матч. Проти домінантних команд Україна виходить з двома опорниками – це додає потужності обороні, як в переможному поєдинку з Португалією. У такому разі один півзахисник висувається трішки вище за інших і намагається розганяти атаки, як тільки його команда відбирає м'яч.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

Коли Україна використовує таку схему, Зінченко виходить лівим опорником – на цій позиції він може якнайкраще використовувати як атакувальні, так і оборонні навички. У позиційному захисті 23-річний футболіст зразково закриває простір в опорній зоні.

В інших випадках Зінченко виконує роль однієї з "вісімок". Частіше виходить зліва, але з легкістю може зіграти й ближче до правого краю. Він майже ідеальний хавбек бокс-ту-бокс в системі Шевченка. У матчах, де Україна може повністю реалізувати свій стиль, Шевченко ставить одного опорника, а дві "вісімки" можуть присвятити себе атаці та комбінувати з трійкою форвардів.

Грамотна робота на оборону

Без м'яча українські хавбеки формують блок перед захисниками, який закриває супернику варіанти атак через центр. Зінченко, як правило, бере на себе півфланг – зону між лівим центрбеком і лівим фулбеком. Він використовує свою тактичну підкованість і перехоплює всі передачі, направлені туди. У відборі до Євро-2020 Зінченко в середньому набирав 5,64 перехоплення та 7,25 оборонних єдиноборств (55,6% успішних) за матч.

Ця позиція дуже підходить Зінченку. Статистика перехоплень показує, що він відмінно читає гру. В Олександра достатньо знань і вмінь для ролі "вісімки", водночас він має менше безпосередніх оборонних обов'язків, ніж на позиції крайнього захисника в Манчестер Сіті.

"Майстер діагоналей, король рондо". Зінченко отримав яскраві компліменти від англійських ЗМІ за тріумф у Кубку ліги

За потреби Зінченко опускається в задню лінію по обидва боки від лівого захисника. Ми бачили подібне в матчі з Португалією. Україна в першому таймі повела з рахунком 2:0 і глибше вибудувала оборону, намагаючись впіймати суперника на контратаці. Зінченко, як і інший центрхав, фактично сів на одну лінію з захисниками.

Така тактика дієва завдяки гнучкості Зінченка. У Манчестер Сіті він суттєво підтягнув роботу в обороні, а Шевченко користується дивідендами.

Зінченко також дає більше свободи лівому фулбеку. Оскільки поруч перебуває гравець рівня Ман Сіті, який здатен в будь-який момент прикрити зону, крайок може вільно ходити в атаку, або ж персонально висуватися за опонентом вглиб поля. Зінченко легко підстрахує.

На прикладі вище Литва готує атаку через лівий фланг України. Коли вінгер отримає пас, український фулбек висувається вперед і пресингує візаві. Той мусить відступати, а лівий захисник продовжує тиснути, залишаючи свою зону.

Зінченко грамотно читає ситуацію та сам закриває позицію на лівому фланзі – цілісність лінії захисту зберігається, провалів немає.

Атакувальний талант Зінченка

В плані атаки різниця між Зінченком у Манчестер Сіті та Зінченком у збірній України відчутна. Його виховували атакувальним півзахисником, тому Олександр здатен вести гру з різних точок поля. Нижче можете побачити теплову карту Зінченка у кваліфікації до Євро-2020.

23-річний хавбек по-справжньому сяє на позиції "вісімки", виступаючи метрономом атак збірної України. Нижче карта передач "синьо-жовтих" з переможного матчу проти Сербії. Можна простежити, наскільки потужний вплив у Зінченка на гру команди: він розташовується по центру структури та активно взаємодіє з усіма партнерами.

Зінченко віддає в середньому 71 передачу з точністю 90%. У фінальну третину – 10,6 за матч, 91% точності. Він найкорисніший, коли розганяє атаки з глибини. А коли команда втрачає м'яч, Олександр відразу перебуває в зручній позиції для оборони.

Головний козир Зінченка в тому, що він в будь-якому місці в будь-який момент чудово бачить поле. На прикладі нижче він під час позиційної атаки розташувався у півфланзі. Степаненко зміщується вправо і має обмаль варіантів. Зінченко швидко оцінює ситуацію, бачить вільний простір і відкривається туди під передачу.

Ще не отримавши пас, Зінченко вже шукає наступний шлях розвитку атаки. І швидко знаходить зону, в яку вривається лівий захисник. Як тільки м'яч опиняється в ногах Олександра, він миттєво розрізає оборону суперника пасом через декілька ліній у коридор фулбеку.

Зінченко намагається знаходити дірки в задній лінії суперників. Використовуючи свій прекрасний ігровий інтелект, відшукує вільні острівки та відкривається під партнерів. За матч він завдає 1,34 удару та віддає 1,61 ключової передачі. Дуже корисними стають його підключення в фінальну третину.

У цій ситуації Зінченко бачить можливість увірватися у штрафний майданчик. Атака йде справа, а він переміщується в зону центрфорварда та пропонує себе.

Коли Україна перевела м'яч в центр, задня лінія Литви спробувала створити офсайдну пастку, зробивши крок вперед. Зінченко скористався ситуацією, знайшов вільний клаптик та уникнув офсайду завдяки вивіреній передачі Марлоса між двома центрбеками. Так Україна відкрила рахунок у зустрічі.

*****

Україна – одна з темних конячок перенесеного Євро-2020. Команда Шевченка у відборі набрала відмінну форму та з ентузіазмом чекатиме фінальної частини. Під час того турніру можна буде оцінити здібності Зінченка в усій красі. Українець зробив собі ім'я, граючи лівого захисника в Манчестер Сіті, але на Євро-2020 зможе довести, що повинен отримати шанс у півзахисті англійської команди.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ