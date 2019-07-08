УЄФА виступила з офіційною заявою щодо можливої участі Аргентини в Лізі націй

Схоже на те, що Аргентина не виступатиме у європейській Лізі націй.

УЄФА офіційно спростувала чутки щодо можливої участі збірної Аргентини у Лізі націй у своєму твіттері.

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"Немає жодної правди в чутках, що Аргентина просила про можливість брати участь у змаганнях УЄФА, або стати членом УЄФА. УЄФА ніколи не вступав у будь-які дискусії з цього питання і ніколи цього не зробив", – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялось, що асоціація футболу Аргентини може вийти з КОНМЕБОЛ і приєднатись до УЄФА.

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