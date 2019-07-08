УЕФА выступила с официальным заявлением относительно возможного участия Аргентины в Лиге наций

Похоже на то, что Аргентина не будет выступать в европейской Лиге наций.

УЕФА официально опровергла слухи о возможном участии сборной Аргентины в Лиге наций в своем твиттере.

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"Нет никакой правды в слухах, что Аргентина просила о возможности участвовать в соревнованиях УЕФА, или стать членом УЕФА. УЕФА никогда не вступал в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда этого не сделал", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ассоциация футбола Аргентины может выйти из КОНМЕБОЛ и присоединиться к УЕФА.

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