"УЄФА відсторонив збірну Росії та клуби від міжнародних змагань на найближчі 10 років. Це неофіційне рішення керівництва УЄФА, яке грунтується на тиску іноземних спецслужб.

Росія виходить з УЄФА й стає частиною Азії – терористи ухвалять рішення 27 грудня

Перехід Російського футбольного союзу з Європи до Азії не врятує Росію і все одно не дозволить їй зіграти на чемпіонаті світу. Це заблокує ФІФА. У футбольному плані, у Росії патова ситуація. Виходу з неї на даний момент немає. Це призведе до захiрiвання російського футболу.

Смішно, навіть Радянський Союз брав участь у всіх міжнародних футбольних змаганнях, а Путін зміг позбавити цього права Росію і тепер її статус у футболі на рівні Північної Кореї", – написав Береза у своєму Telegram-каналі "Березовий сік".

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що УЄФА та Російський футбольний союз ще кілька місяців тому домовились про проведення у Волгограді міжнародного турніру серед команд U-16. УАФ попросила в УЄФА офіційних роз'яснень щодо цього.

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