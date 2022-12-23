Росія виходить з УЄФА й стає частиною Азії – терористи ухвалять рішення 27 грудня
Футбольний союз окупантів шукає варіанти, як обійти санкції та повернути міжнародний футбол. Схоже, вихід знайшли.
"Питання щодо зміни федерації, безумовно, впливає на те, як буде розвиватись російський футбол у найближчі 10 років. Ми почали обговорювати це питання, але домовились вивчати всі можливі наслідки та сценарії.
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Ми продовжимо обговорення питання у наступний вівторок (27 грудня – прим.) і ухвалимо остаточне рішення. У нас є певні можливості для повернення нашого футболу на футбольні турніри. Перехід в Азійську конфедерацію футболу дає нам таку можливість", – заявив президент РФС Олександр Дюков.
Нагадаємо, 28 лютого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА та ФІФА загарбників викинули з усіх міжнародних турнірів. Все, що їм вдалось за цей час, провести кілька спарингів із представниками Азії.
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