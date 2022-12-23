"Питання щодо зміни федерації, безумовно, впливає на те, як буде розвиватись російський футбол у найближчі 10 років. Ми почали обговорювати це питання, але домовились вивчати всі можливі наслідки та сценарії.

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Ми продовжимо обговорення питання у наступний вівторок (27 грудня – прим.) і ухвалимо остаточне рішення. У нас є певні можливості для повернення нашого футболу на футбольні турніри. Перехід в Азійську конфедерацію футболу дає нам таку можливість", – заявив президент РФС Олександр Дюков.

Нагадаємо, 28 лютого після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА та ФІФА загарбників викинули з усіх міжнародних турнірів. Все, що їм вдалось за цей час, провести кілька спарингів із представниками Азії.

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