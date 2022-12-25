"УЕФА отстранил сборную России и клубы от международных соревнований на ближайшие 10 лет. Это неофициальное решение руководства УЕФА, основанное на давлении иностранных спецслужб.

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Переход Российского футбольного союза из Европы в Азию не спасет Россию и все равно не позволит ей сыграть на чемпионате мира. Это заблокирует ФИФА. В футбольном плане, у России патовая ситуация. Выхода из нее сейчас нет. Это приведет к захиреванию российского футбола.

Забавно, даже Советский союз участвовал во всех международных футбольных соревнованиях, а Путин смог лишить этого права Россию и теперь её статус в футболе на уровне Северной Кореи", – написал Береза в своем Telegram-канале "Березовый сок".

Напомним, накануне СМИ сообщили, что УЕФА и Российский футбольный союз еще несколько месяцев назад договорились о проведении в Волгограде международного турнира среди команд U-16. УАФ попросила в УЕФА официальных разъяснений по этому поводу.

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