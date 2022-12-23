"Нас особливо стурбувала недавня новина на сайті РФС і в місцевих ЗМІ про те, що Росія прийматиме в себе футбольний турнір серед юнацьких збірних під егідою УЄФА. Змагання визначені як частина програми розвитку УЄФА з проведення турнірів серед юнаків і дівчат до 16-ти років.

УЄФА організує міжнародний турнір в Росії – приголомшливе послаблення санкцій

Якщо зазначена заява РФС відповідає дійсності, цей турнір стане першим міжнародним заходом, проведеним у країні-агресорі з початку війни в Україні, засудженої всім цивілізованим світом, і фактично буде порушенням санкцій, справедливо накладених ФІФА та УЄФА на Росію. Щиро віримо, що згадана вище заява РФС неправдива, і звертаємося за підтвердженням цього", – йдеться в заяві на офіційному сайті УАФ.

Раніше низка російських ЗМІ повідомили, що УЄФА та Російський футбольний союз ще кілька місяців тому домовились про проведення у Волгограді міжнародного турніру серед команд U-16.

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