УЄФА розгляне справу Бєсєдіна після 6-го січня, – ЗМІ

З'явилися нові деталі щодо допінг-скандалу з форвардом Динамо Артемом Бєсєдіним.

Розгляд справи Бєсєдіна відбудеться після 6-го січня. Про це УЄФА в письмовому вигляді повідомив національну федерацію, повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, конкретики про те, на чому саме попався 23-річний футболіст, наразі немає. Раніше повідомлялося, що УЄФА відсторонив Бєсєдіна від будь-якої футбольної активності на місяць, включаючи тренування в клубі.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін завалив допінг-тест після гри групового турніру Ліги Європи проти Мальме (3:4).

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