УЄФА повідомив, де базуватимуться учасники Євро-2020 – збірна України обрала Бухарест

Всі команди, які забезпечили собі участь у Євро-2020, визначились з містами, у яких вони базуватимуться під час турніру.

База національної команди України буде у столиці Румунії, Бухаресті, інформує офіційний сайт УЄФА. Саме в цьому місті "синьо-жовті" проведуть два з трьох своїх матчів на груповій стадії турніру.

Шевченко подякував клубам УПЛ за згоду змінити календар заради інтересів збірної

Австрія – Зеефельд, Австрія.

Англія – ​​Бертон-апон-Трент, Англія.

Бельгія – Тюбіз, Бельгія.

Німеччина – Херцогенаурах, Німеччина.

Данія – Хельсінгер, Данія.

Іспанія – Лас-Росас-де-Мадрид, Іспанія.

Італія – ​​Коверчано, Флоренція, Італія.

Нідерланди – Зейст, Нідерланди.

Польща – Портмарнок, Ірландія.

Португалія – ​​Будапешт, Угорщина.

Росія – Новогорськ, Московська область.

Туреччина – Баку, Азербайджан.

Україна – Бухарест, Румунія.

Уельс – Баку, Азербайджан.

Фінляндія – Репіно, Санкт-Петербург, Росія.

Франція – Клерфонтен-ан-Івелін, Франція.

Хорватія – Сент-Андрус, Шотландія.

Чехія – Керрі, Едінбург, Шотландія.

Швейцарія – Рим, Італія.

Швеція – Мейнут, Ірландія.

Ще чотири учасники турніру визначатимуться у матчах плей-офф Ліги націй. Євро-2020 розпочнеться 12 червня матчем Туреччини та Італії в Римі. Фінал пройде 12 липня.

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера