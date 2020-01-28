УЄФА повідомив, де базуватимуться учасники Євро-2020 – збірна України обрала Бухарест

Всі команди, які забезпечили собі участь у Євро-2020, визначились з містами, у яких вони базуватимуться під час турніру.
База національної команди України буде у столиці Румунії, Бухаресті, інформує офіційний сайт УЄФА. Саме в цьому місті "синьо-жовті" проведуть два з трьох своїх матчів на груповій стадії турніру.
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Австрія – Зеефельд, Австрія.
Англія – Бертон-апон-Трент, Англія.
Бельгія – Тюбіз, Бельгія.
Німеччина – Херцогенаурах, Німеччина.
Данія – Хельсінгер, Данія.
Іспанія – Лас-Росас-де-Мадрид, Іспанія.
Італія – Коверчано, Флоренція, Італія.
Нідерланди – Зейст, Нідерланди.
Польща – Портмарнок, Ірландія.
Португалія – Будапешт, Угорщина.
Росія – Новогорськ, Московська область.
Туреччина – Баку, Азербайджан.
Україна – Бухарест, Румунія.
Уельс – Баку, Азербайджан.
Фінляндія – Репіно, Санкт-Петербург, Росія.
Франція – Клерфонтен-ан-Івелін, Франція.
Хорватія – Сент-Андрус, Шотландія.
Чехія – Керрі, Едінбург, Шотландія.
Швейцарія – Рим, Італія.
Швеція – Мейнут, Ірландія.
Ще чотири учасники турніру визначатимуться у матчах плей-офф Ліги націй. Євро-2020 розпочнеться 12 червня матчем Туреччини та Італії в Римі. Фінал пройде 12 липня.
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