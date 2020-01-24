Шевченко подякував клубам УПЛ за згоду змінити календар заради інтересів збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував рішення Загальних зборів УПЛ, на яких були запропоновані зміни розкладу завершальних турів чемпіонату та вирішальних стадій Кубка.

"Хочу подякувати клубам УПЛ за те, що погодилися на зміни розкладу чемпіонату України. Я з великою повагою ставлюся до календаря, кожної команди й регламенту. Дуже приємно, що клуби з розумінням сприйняли нашу ініціативу ущільнити графік ігор навесні.

УПЛ офіційно затвердила змінений календар чемпіонату України

Тепер я сподіваюся на позитивне рішення й Виконкому УАФ. Моє прохання передусім було пов’язане з бажанням надати перед підготовкою до Євро-2020 час на відпочинок гравцям тих команд, які найбільше представлені в національній збірній. Я впевнений, що після завершення першого етапу чемпіонату Прем’єр-ліги буде сформований календар другого етапу з урахуванням того, що кандидати до збірної із провідних клубів повинні мати час на відновлення після фінішу чемпіонату й перед початком підготовки до Євро в цьому надзвичайно довгому сезоні", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

Остаточне рішення щодо зміни календаря повинен затвердити Виконком УАФ. За неофіційною інформацією, Динамо, Зоря та Маріуполь залишились невдоволеними результатами голосування про зміну календаря.

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