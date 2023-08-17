УЄФА у 2024 році планує змінити формат проведення Суперкубка. За даними Calcio e Finanza, наступного сезону турнір можуть проводити у форматі Фіналу чотирьох.

Гріліш: Гвардіола заборонив гравцям Манчестер Сіті святкувати виграш Суперкубка УЄФА

Однак поки що немає ясності з цього питання, як і критеріїв для тих, хто братиме участь у Суперкубку. У нинішньому форматі трофей розігрують в одному матчі переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Нагадаємо, що цьогорічним володарем Суперкубку УЄФА став Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли обіграла Севілью в серії пенальті (1:1, пен. 5:4).

До слова, в УЄФА вже визначив дату проведення наступного розіграшу Суперкубка. Матч заплановано на 14 серпня 2024 року.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті