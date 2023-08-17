УЕФА в 2024 году планирует изменить формат проведения Суперкубка. По данным Calcio e Finanza, в следующем сезоне турнир могут проводить в формате Финала четырех.

Грилиш: Гвардиола запретил игрокам Манчестер Сити праздновать выигрыш Суперкубка УЕФА

Однако пока нет ясности по этому вопросу, как и критериев для тех, кто примет участие в Суперкубке. В нынешнем формате трофей разыгрывают в одном матче победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, что нынешним обладателем Суперкубка УЕФА стал Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы обыграла Севилью в серии пенальти (1:1, пен. 5:4).

К слову, в УЕФА уже определил дату проведения следующего розыгрыша Суперкубка. Матч запланирован на 14 августа 2024 года.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Севилью в серии пенальти