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УЄФА оштрафував Динамо на солідну суму за порушення у матчі з Челсі

19:56 338 Читать на русском
УЄФА оштрафував Динамо на солідну суму за порушення у матчі з Челсі
Динамо – Челсі / фото ФК Динамо

Динамо отримало покарання за поведінку вболівальників на матчі Ліги Європи проти Челсі.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 45+1’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’
5’ Олів'є Жиру
33’ Олів'є Жиру
45+1’ Маркос Алонсо
59’ Олів'є Жиру
78’ Каллум Хадсон-Одой

Вболівальники київського Динамо запалювали файери, метали сторонні предмети на поле, блокували сходи, вибігали на поле та використовували лазерну вказівку. Окрім цього, Динамо порушило норми вигляду форми, повідомляє прес-служба УЄФА.

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Дисциплінарний комітет футбольного союзу за сукупність цих порушень оштрафував київський клуб на 60 тисяч євро. Зазначимо, що УЄФА не покарав Динамо за нібито расистькі вигуки на адресу Хадсона-Одої.

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Теги
Головне Челсі Челсі Ліга Європи УЄФА Динамо - Челсі Динамо Динамо
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