УЄФА оштрафував Динамо на солідну суму за порушення у матчі з Челсі

Динамо отримало покарання за поведінку вболівальників на матчі Ліги Європи проти Челсі.

Вболівальники київського Динамо запалювали файери, метали сторонні предмети на поле, блокували сходи, вибігали на поле та використовували лазерну вказівку. Окрім цього, Динамо порушило норми вигляду форми, повідомляє прес-служба УЄФА.

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Дисциплінарний комітет футбольного союзу за сукупність цих порушень оштрафував київський клуб на 60 тисяч євро. Зазначимо, що УЄФА не покарав Динамо за нібито расистькі вигуки на адресу Хадсона-Одої.

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