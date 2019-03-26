Динамо – Челсі: УЄФА відреагував на заяву лондонців щодо расистської поведінки вболівальників на НСК Олімпійський

УЄФА призначив інспектора з етики та дисципліни, який розгляне заяву лондонців щодо можливих дискримінаційних проявів під час матчу Ліги Європи на НСК Олімпійський.

Інспектор повинен проаналізувати та оцінити підстави для відкриття дисциплінарного провадження щодо київського клубу, повідомляє прес-служба УЄФА.

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Зазначимо, під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представників Динамо щодо звернення офіційних осіб Челсі з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одой чув "мавпячі вигуки" (monkey chants) на свою адресу у другому таймі.

Нагадаємо, Динамо розгромно поступилося Челсі у Києві з рахунком 0:5. Київський клуб поступився із загальним 0:8 у двоматчевому протистоянні з Челсі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Динамо відреагувало на заяву Челсі щодо расистських вигуків на матчі в Києві