toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЖУНІОР МОРАЄС ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Динамо – Челсі: УЄФА відреагував на заяву лондонців щодо расистської поведінки вболівальників на НСК Олімпійський

15:08 957 Читать на русском
Динамо – Челсі: УЄФА відреагував на заяву лондонців щодо расистської поведінки вболівальників на НСК Олімпійський
Каллум Хадсон-Одой / reutres

УЄФА призначив інспектора з етики та дисципліни, який розгляне заяву лондонців щодо можливих дискримінаційних проявів під час матчу Ліги Європи на НСК Олімпійський.

Інспектор повинен проаналізувати та оцінити підстави для відкриття дисциплінарного провадження щодо київського клубу, повідомляє прес-служба УЄФА.

Динамо переглядає бразильця Марсело – потенційний новачок вже відзначився за киян

Зазначимо, під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представників Динамо щодо звернення офіційних осіб Челсі з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одой чув "мавпячі вигуки" (monkey chants) на свою адресу у другому таймі.

Нагадаємо, Динамо розгромно поступилося Челсі у Києві з рахунком 0:5. Київський клуб поступився із загальним 0:8 у двоматчевому протистоянні з Челсі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Динамо відреагувало на заяву Челсі щодо расистських вигуків на матчі в Києві

Теги
Динамо Динамо УЄФА Расизм у футболі Челсі Челсі Ліга Європи
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
35
хв
Боснія і Герцеговина
21:45
Греція
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук