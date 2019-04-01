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УЄФА покарав Динамо частковим закриттям трибун НСК Олімпійський через поведінку вболівальників

19:52 1064 Читать на русском
УЄФА покарав Динамо частковим закриттям трибун НСК Олімпійський через поведінку вболівальників
ФК Динамо

Динамо отримало покарання від Дисциплінарного комітету УЄФА через поведінку своїх уболівальників під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

32’ Фран Соль
 

УЄФА вирішив закрити частину трибун під час наступного єврокубкового матчу на домашній арені киян. Зокрема, йдеться про закриття 22-х секторів НСК Олімпійський (з 41 по 62)під час наступного домашньому матчу Динамо в єврокубках, повідомляє прес-служба союзу.

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Окрім того, Динамо мусить розгорнути на трибунах банер з написом "#EqualGame" (рівна гра. – прим.) з логотипом УЄФА.

Нагадаємо, під час матчу з Олімпіакосом вболівальники Динамо кидали на поле сторонні предмети, запалювали фаєри, вибігали на поле, а також блокували сходи.

Зауважимо, що напередодні подібне покарання отримав донецький Шахтар.

Теги
Динамо Динамо Ліга Європи УЄФА Динамо - Олімпіакос НСК Олімпійський
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