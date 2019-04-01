УЄФА покарав Динамо частковим закриттям трибун НСК Олімпійський через поведінку вболівальників

Динамо отримало покарання від Дисциплінарного комітету УЄФА через поведінку своїх уболівальників під час матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

УЄФА вирішив закрити частину трибун під час наступного єврокубкового матчу на домашній арені киян. Зокрема, йдеться про закриття 22-х секторів НСК Олімпійський (з 41 по 62)під час наступного домашньому матчу Динамо в єврокубках, повідомляє прес-служба союзу.

Динамо – Челсі: УЄФА відреагував на заяву лондонців щодо расистської поведінки вболівальників на НСК Олімпійський

Окрім того, Динамо мусить розгорнути на трибунах банер з написом "#EqualGame" (рівна гра. – прим.) з логотипом УЄФА.

Нагадаємо, під час матчу з Олімпіакосом вболівальники Динамо кидали на поле сторонні предмети, запалювали фаєри, вибігали на поле, а також блокували сходи.

Зауважимо, що напередодні подібне покарання отримав донецький Шахтар.