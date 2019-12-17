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УЄФА оштрафував Албанію за поведінку вболівальників

06:00 546 Читать на русском
УЄФА оштрафував Албанію за поведінку вболівальників
Збірна Албанії / Sports Illustrated

Федерація футболу Албанії отримала покарання за освистування фанатами місцевої збірної гімну Франції в поєдинку кваліфікації до Євро-2020 проти чемпіонів світу (0:2).

 
Корентен Толіссо 8’
Антуан Грізманн 31’
8’ Корентен Толіссо
31’ Антуан Грізманн

Балканська федерація заплатить 5 тисяч євро штрафу за неповагу до гостей, повідомляє AFP.

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Уболівальники збірної Албанії освистали "Марсельєзу" під час матчу 10-го туру відбору до чемпіонату Європи-2020. Так фанати "гірських орлів" відповіли на серію інцидентів у першому матчі між цими збірними. Тоді організатори поєдинку спочатку сплутали албанський гімн із гімном Андорри, а потім диктор стадіону вибачився перед уболівальниками збірної Вірменії.

До слова, Федерація футболу Франції за свої помилки була покарана штрафом у розмірі 20 тисяч євро.

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Теги
Євро-2020 Албанія Албанія УЄФА Албанія - Франція
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