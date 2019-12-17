УЄФА оштрафував Албанію за поведінку вболівальників

Федерація футболу Албанії отримала покарання за освистування фанатами місцевої збірної гімну Франції в поєдинку кваліфікації до Євро-2020 проти чемпіонів світу (0:2).

Балканська федерація заплатить 5 тисяч євро штрафу за неповагу до гостей, повідомляє AFP.

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Уболівальники збірної Албанії освистали "Марсельєзу" під час матчу 10-го туру відбору до чемпіонату Європи-2020. Так фанати "гірських орлів" відповіли на серію інцидентів у першому матчі між цими збірними. Тоді організатори поєдинку спочатку сплутали албанський гімн із гімном Андорри, а потім диктор стадіону вибачився перед уболівальниками збірної Вірменії.

До слова, Федерація футболу Франції за свої помилки була покарана штрафом у розмірі 20 тисяч євро.

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