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УЄФА не знайшов доказів нападу грецьких фанатів на російських журналістів і не покарає ПАОК

19:33 135 Читать на русском
УЄФА не знайшов доказів нападу грецьких фанатів на російських журналістів і не покарає ПАОК
ПАОК – Спартак – 3:2

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА не буде розслідувати ймовірний інцидент, пов'язаний з нападом фанатів ПАОКа на російських журналістів в Греції.

Російські журналісти, що перебували на матчі 3-го туру відбіркового раунду Ліги чемпіонів ПАОК – Спартак, заявляли, що грецькі фанати намагалися прорватися в ложу преси та завдати ушкоджень співробітникам російських ЗМІ. Однак УЄФА не знайшов доказів правопорушень.

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"Що стосується ймовірного інциденту, пов'язаного з російськими журналістами, в офіційних звітах не було представлено достатніх підстав або доказів, що дозволяють почати розслідування або відкрити дисциплінарну справу", – йдеться в повідомленні прес-служби УЄФА.

Проте, УЄФА може застосувати санкції щодо ПАОКа за використання фанатами лазерних указок, якими вони світили в обличчя півзахиснику Спартака Квінсі Промесу при виконанні пенальті. Справа буде розглянута 23 серпня.

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

ПАОК - Спартак Москва: Середа 08 серпня 2018

ПАОК
Матч завершено
3 : 2
Спартак Москва
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Теги
ПАОК ПАОК Ліга Європи футбольні фанати ПАОК - Спартак Москва
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