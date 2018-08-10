УЄФА не знайшов доказів нападу грецьких фанатів на російських журналістів і не покарає ПАОК

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА не буде розслідувати ймовірний інцидент, пов'язаний з нападом фанатів ПАОКа на російських журналістів в Греції.

Російські журналісти, що перебували на матчі 3-го туру відбіркового раунду Ліги чемпіонів ПАОК – Спартак, заявляли, що грецькі фанати намагалися прорватися в ложу преси та завдати ушкоджень співробітникам російських ЗМІ. Однак УЄФА не знайшов доказів правопорушень.

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"Що стосується ймовірного інциденту, пов'язаного з російськими журналістами, в офіційних звітах не було представлено достатніх підстав або доказів, що дозволяють почати розслідування або відкрити дисциплінарну справу", – йдеться в повідомленні прес-служби УЄФА.

Проте, УЄФА може застосувати санкції щодо ПАОКа за використання фанатами лазерних указок, якими вони світили в обличчя півзахиснику Спартака Квінсі Промесу при виконанні пенальті. Справа буде розглянута 23 серпня.