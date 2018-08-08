Ліга чемпіонів, кваліфікація: ПАОК Хачеріді та Шахова феєрично обіграв Спартак, Зальцбург розгромив Шкендію

Завершились чергові матчі 3-го кваліфікаційнго раунду Ліги чемпіонів. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Зальцбург не відчув труднощів у матчі з Шкендією та здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0. Єдиним прикрим моментом для австрійців стало вилучення Юнузовіча наприкінці матчу.

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А от фанатам ПАОКа довелося неабияк понервувати. Вже на 17-й хвилині Спартак вів з рахунком 2:0. Втім, греки не здалися та забили 3 голи ще до перерви. До речі, дві гольові передачі віддав екс-гравець Дніпра Лео Матос. А от Євген Хачеріді проявив себе не найкращим чином. У другому таймі він тримав екс-"гірника" Луїса Адріано за футболку у власному карному майданчику, за що отримав "гірчичник". На щастя для нього, Промес не зумів реалізувати пенальті та зрівняти рахунок. Хавбек Євген Шахов вийшов на поле на останніх хвилинах.

Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Зальцбург – Шкендія – 3:0

Голи: Даббур, 16,45, Самассеку, 81 (пен.)

ПАОК – Спартак – 3:2

Голи: Прійовіч, 29 (пен.), Лімніос, 37, Пелкас, 44 – Попов, 7, Промес, 17