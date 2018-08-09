Катюзі по заслузі – пропагандисти з Росії отримали прочухана в Греції і слізно просять дискваліфікувати ПАОК Хачеріді

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між грецьким ПАОКом і московським Спартаком подарував російській пропагандистській машині нових ідейних ворогів – фанів клубу із Салонік, які нібито всіляко знущалися над журналістами з РФ до, під час і після поєдинку.

Відразу зі стартовим свистком на стадіоні Тумба в російських онлайн-ЗМІ почала з'являтися інформація про напад уболівальників ПАОКа на бідолашних російських репортерів, які хотіли нести іскру правди про братню православну Грецію власним читачам. Так само, як блискавично розгорталися події в поєдинку (п'ять м'ячів у першому таймі), наростала й істерія в інтернет-сегменті північного сусіда. Дійшло навіть до закликів дискваліфікувати "Двоголових орлів Півночі" та подарувати путівку в наступний раунд ЛЧ Спартаку достроково.

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Спочатку писали про штовханину, потім – про бійку фанатів із журналістами, далі – брутальний напад на ложу преси. Апогей настав вже після півночі, коли сам матч ПАОКа зі Спартаком завершився. На порталі Чемпионат журналіст Дмитро Єгоров опублікував допис про події у Греції із гучним заголовком "Пекло в Салоніках. Напад на журналістів, тиск на Спартак". Смирення, – подумали б пересічні громадяни. Та вже в підзаголовку яскраво проявилась суть, а з нею і ціна таких заяв. "Це було дико. Спартак має відімстити" – саме це свідчення того, наскільки російська пропаганда насправді далека від ідеалів, які сама ж приписує мешканцям Росії.

Полиция требует, чтобы русские журналисты сидели тихо, молча. Потому что в ином случае они за нас не отвечают. Греки же вот так. pic.twitter.com/S23m9jdfZt — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 8 серпня 2018 р.

Єгоров у сумних барвах змалював те, що трапилося з ним і його колегами в Салоніках. Мовляв, ультрас ПАОКа, розчаровані відсутністю московських хуліганів, вирішили нападати на всіх підряд, а російські журналісти якраз були в досяжній зоні. Інші російські сайти пішли далі й почали писати про те, що фанати ПАОКа відловлюють людей "слов'янської зовнішності". Щоправда, як саме їх ідентифікувати, або, наприклад, відрізнити слов'янина від литовця чи, скажімо, швейцарця, не повідомили. Так от: греки почали знущатися над росіянами ще до матчу, коли оточили їх біля входу на стадіон і почали відбирати цінні речі та гроші. Вже в ложі преси "обшуки" продовжилися, а незадоволених репортерів з Росії нібито відразу заспокоювали серіями ударів при потуранні поліції.

"Вам краще сидіти тут тихо", – спокійно зустріли скарги росіян грецькі поліцейські. Російських журналістів навіть трохи стало шкода, особливо після невтішного та смішного висновку в стилі "занадто правильною, ліберальною і законослухняною стала наша з вами Росія". Але жаль буває різним. Людям із відхиленнями в розвитку теж співчувають.

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Для балансу думок варто було б послухати й враження грецьких представників. І (чи не диво?) вони бачать першопричину та й сам перебіг учорашніх подій на Тумбі трохи інакше. Журналістка Libero Sports Radio Елені Бунту розповіла, що один із доблесних представників російських ЗМІ, піднімаючись у ложу преси, не придумав нічого кращого, ніж продемонструвати *uck уболівальникам ПАОКа. Далі оперативно відпрацювали стюарди й інцидент завершився.

"Фанати напали на прес-ложу? Повнісінька брехня. Російські журналісти теж були заведені, а вони повинні бути обережнішими, тому що вони журналісти. Те, як це було подано в російській пресі – ганьба. Я була вчора на стадіоні, це абсолютна брехня. Стадіон Тумба може бути прикладом для всіх, як організовувати матчі", – прокоментувала Бунту скандал, якого не було.

У ключі "А был ли мальчик?" прокоментував "інцидент" ще один грецький журналіст, Панос Георгогіанніс. За його словами, оператор одного з російських телеканалів показав середній палець уболівальникам ПАОКа та грецьким колегам. Проте, його відразу ж вивели зі стадіону працівники безпеки арени. "Це все, що відбуловся в ложі преси. Я не бачив, щоб когось били", – додав він.

У сухому залишку маємо типову ситуацію за участі російських громадян. Кожен, хто бував на турецьких чи єгипетських курортах, вочевидь, знає про унікальну здатність окремих росіян створювати проблеми на рівному місці. Проте, ситуація в Салоніках може мати й інше, більш глибоке, підґрунтя. Справа в тому, що Греція і Росія нещодавно побили горщики на найвищому рівні. Офіційна Москва вважала Афіни своїм другом, а ті, наче, не були проти. Та тільки-но грецькі спецслужби виявили шпигунську мережу росіян у себе, то відразу без вагань вислали з країни і новітніх пінкертонів, і кількох дипломатів за компанію. Спорт поза політикою? Розкажіть про це Росії. Вона навіть із побутового конфлікту між громадянами двох країн намагається витиснути максимум політичної доцільності.