УЕФА не нашел доказательств нападения греческих фанатов на российских журналистов и не накажет ПАОК

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА не будет расследовать предполагаемый инцидент, связанный с нападением фанатов ПАОКа на российских журналистов в Греции.

Российские журналисты, находившиеся на матче 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – Спартак, заявляли, что греческие фанаты пытались прорваться в ложу прессы и нанести повреждения сотрудникам российских СМИ. Однако УЕФА не нашел доказательств правонарушений.

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"Что касается возможного инцидента, связанного с российскими журналистами, в официальных отчетах не было представлено достаточных оснований или доказательств, позволяющих начать расследование или открыть дисциплинарное дело", – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Однако, УЕФА может применить санкции в отношении ПАОКа за использование фанатами лазерных указок, которыми они светили в лицо полузащитнику Спартака Квинси Промесу при выполнении пенальти. Дело будет рассмотрено 23 августа.