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УЕФА не нашел доказательств нападения греческих фанатов на российских журналистов и не накажет ПАОК

19:33 16 Читати українською
УЕФА не нашел доказательств нападения греческих фанатов на российских журналистов и не накажет ПАОК
ПАОК – Спартак – 3:2

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА не будет расследовать предполагаемый инцидент, связанный с нападением фанатов ПАОКа на российских журналистов в Греции.

Российские журналисты, находившиеся на матче 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – Спартак, заявляли, что греческие фанаты пытались прорваться в ложу прессы и нанести повреждения сотрудникам российских СМИ. Однако УЕФА не нашел доказательств правонарушений.

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"Что касается возможного инцидента, связанного с российскими журналистами, в официальных отчетах не было представлено достаточных оснований или доказательств, позволяющих начать расследование или открыть дисциплинарное дело", – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Однако, УЕФА может применить санкции в отношении ПАОКа за использование фанатами лазерных указок, которыми они светили в лицо полузащитнику Спартака Квинси Промесу при выполнении пенальти. Дело будет рассмотрено 23 августа.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

ПАОК - Спартак Москва: Среда 08 августа 2018

ПАОК
Матч окончен
3 : 2
Спартак Москва
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ПАОК ПАОК Лига Европы футбольные фанаты ПАОК - Спартак Москва
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