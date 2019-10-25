УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Прес-служба УЄФА визначила найкращих гравців за підсумками 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

На почесну нагороду претендують Ніколя Пепе (Арсенал), Франко Васкес (Севілья), Усама Ідрісі (АЗ) і Раян Крісті (Селтік).

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До слова, дубль Ніколя Пепе дозволив Арсеналу здобути вольову перемогу над Віторією (3:2), Франко Васкес також відзначився дублем у воротах Дюделанжа. В активі Усама Ідрісі гол і гольова передача, він зробив внесок у розгромну перемогу АЗ над Астаною (6:0). Хавбек Селтіка Раян Крісті голом допоміг своїй команді обіграти Лаціо (2:1) в домашньому матчі.

Проголосувати за кращого гравця 3-го туру групового етапу Ліги Європи можна на офіційному сайті УЄФА.

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