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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

11:47 45 Читати українською
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Николя Пепе / Getty images

Пресс-служба УЕФА определила лучших игроков по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

На почетную награду претендуют Николя Пепе (Арсенал), Франко Васкес (Севилья), Усама Идриси (АЗ) и Райан Кристи (Селтик).

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К слову, дубль Николя Пепе позволил Арсеналу одержать волевую победу над Виторией (3:2), Франко Васкес также отметился дублем в воротах Дюделанжа. В активе Усама Идриси гол и голевая передача, он внес вклад в разгромную победу АЗ над Астаной (6:0). Хавбек Селтика Райан Кристи голом помог своей команде обыграть Лацио (2:1) в домашнем матче.

Проголосовать за лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.

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Теги
Лига Европы Усама Идриси Усама Идриси Франко Васкес Франко Васкес Николя Пепе Николя Пепе Райан Кристи Райан Кристи
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