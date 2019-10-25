УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА определила лучших игроков по итогам 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

На почетную награду претендуют Николя Пепе (Арсенал), Франко Васкес (Севилья), Усама Идриси (АЗ) и Райан Кристи (Селтик).

Роскошный финт перед победным голом хавбека Истанбула – момент дня в Лиге Европы

К слову, дубль Николя Пепе позволил Арсеналу одержать волевую победу над Виторией (3:2), Франко Васкес также отметился дублем в воротах Дюделанжа. В активе Усама Идриси гол и голевая передача, он внес вклад в разгромную победу АЗ над Астаной (6:0). Хавбек Селтика Райан Кристи голом помог своей команде обыграть Лацио (2:1) в домашнем матче.

Проголосовать за лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги Европы можно на официальном сайте УЕФА.

"Даже таксисты знали, благодаря чему можно обыграть Копенгаген", или Киев – загадка природы: реакция на провал Динамо