Попри повномасштабну війну в Україні, росіян знову почали допускати до участі в змаганнях з різних видів спорту. Європейська футбольна асоціація непохитна у зв'язку з агресією проти України. "До кінця війни", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін в інтерв'ю порталу n1info, відповідаючи на запитання, коли росіян знову буде допущено до європейських футбольних змагань.

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Щойно почалася війна, УЄФА розірвав контракт із головним спонсором – компанією Газпром. Реклама цієї організації зникла з телевізійних ефірів, вона була атрибутом кожного матчу Ліги чемпіонів. "Це потрібно було зробити як якийсь символічний акт. Чи варто було це зробити набагато раніше? Мені такі питання здаються популізмом. Європа теж не зовсім чемпіон світу з прав людини, популісти роблять ці заяви для самореклами", – заявив Чеферін.

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