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УЄФА дозволив Перейрі зіграти проти України, попри вилучення в Лізі націй

15:08 254 Читать на русском
УЄФА дозволив Перейрі зіграти проти України, попри вилучення в Лізі націй
Данілу Перейра / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Португалії Данілу Перейра зможе зіграти проти України в матчі відбору на Євро-2020.

 

УЄФА не буде дискваліфіковувати португальця Данілу Перерйру через вилучення в матчі останнього туру Ліги націй проти Польщі, повідомляє A Bola.

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Зазначається, що дискваліфікація поширюється лише на матчі Ліги націй, а відбір на Євро-2020 – це зовсім інший турнір. Таким чином, Перейра пропустить зустріч зі Швейцарією 5 червня, але може зіграти проти України.

Матч Португалія – Україна стане першим для обох збірних у відборі на Євро-2020. А вже 25 березня обидві команди проведуть поєдинки 2 туру: Україна на виїзді зіграє проти Люксембургу, а Португалія прийме Сербію.

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Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Данілу Перейра Данілу Перейра Португалія - Україна
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