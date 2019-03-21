УЄФА дозволив Перейрі зіграти проти України, попри вилучення в Лізі націй

Півзахисник збірної Португалії Данілу Перейра зможе зіграти проти України в матчі відбору на Євро-2020.

УЄФА не буде дискваліфіковувати португальця Данілу Перерйру через вилучення в матчі останнього туру Ліги націй проти Польщі, повідомляє A Bola.

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Зазначається, що дискваліфікація поширюється лише на матчі Ліги націй, а відбір на Євро-2020 – це зовсім інший турнір. Таким чином, Перейра пропустить зустріч зі Швейцарією 5 червня, але може зіграти проти України.

Матч Португалія – Україна стане першим для обох збірних у відборі на Євро-2020. А вже 25 березня обидві команди проведуть поєдинки 2 туру: Україна на виїзді зіграє проти Люксембургу, а Португалія прийме Сербію.

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