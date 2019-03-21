Португалія – Україна: Роналду дивує кумедним фейлом, або Велике повернення після 9-місячної перерви

Один з найкращих гравців світу повертається у свою національну збірну після 9-місячної перерви. Україна – його перший суперник.

Востаннє Роналду надягав футболку збірної Португалії 30 червня 2018 року, коли піренейці поступились Уругваю в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018 (1:2). Після цього Кріштіану вирішив зробити паузу у міжнародній кар'єрі та пропустив груповий етап Ліги Націй, хоча команда Сантуша виглядала більш ніж переконливо навіть без свого лідера. Чинні чемпіони Європи фінішували першими у групі з італійцями та поляками, не зазнавши по ходу дебютного турніру УЄФА жодної поразки. Відтак, вже влітку Роналду матиме нагоду завоювати свій черговий титул з Португалією, та ще й на батьківщині. Фінал Ліги націй прийматимуть Порту і Гімарайнш.

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На фото: Роналду на тренуванні збірної Португалії перед матчем проти України

Минулого літа Роналду покидав збірну Португалії, маючи цілу купу невирішених проблем. Він болісно прощався з мадридським Реалом, який не хотів підвищувати йому зарплати, але тепер, мабуть шкодує, боровся з іспанською податковою, а також відбивався від звинувачень про згвалтування. До слова, "справа Майорги" досі переслідує 5-разового володаря "Золотого м'яча". За чутками, через побоювання, що Кріша можуть затримати у США, Ювентус готовий відмовитись від турне Північною Америкою на користь Азії.

Однак перед стартом нового етапу у збірній КР7 має значно більше приводів для радості, ніж майже рік тому. 34-річний форвард повністю адаптувався у новому клубі та демонструє феноменальну форму, фактично самотужки винісши мадридський Атлетіко у плей-офф Ліги чемпіонів. Роналду оформив хет-трик, а футбольний світ знову опинився біля його ніг. Попри вже далеко не юний вік Кріштіану продовжує демонструвати неймовірний бомбардирський інстинкт, 19 голів у дебютному сезоні в Серії А – яскраве тому підтвердження. Найбільш популярний футболіст планети, можливо, трохи втратив у швидкості, але чудова фізична форма та бездоганна гра у карному майданчику суперника повністю нівелюють цей недолік. Навіть такі монстри як Годін і Хіменес не змогли нічого вдіяти з португальським хижаком на Ювентус Стедіум.

Роналду завжди блискуче виглядає в останні три місяці сезону, коли на кону перебуває доля титулів. За інформацією португальської преси, тренерський штаб на чолі з Фернанду Сантушем залишився враженим формою головної зірки команди на першому тренуванні перед матчами проти України та Сербії. Кріш, як завжди, працював до сьомого поту, а також надихав власним прикладом партнерів. "Повернення Роналду – дуже важлива новина для команди та уболівальників. Він робить нас набагато сильнішими та більш впевненими у собі", – зазначив перед поєдинком з "синьо-жовтими" Бернарду Сілва.

Захисник Ювентуса Жоау Канселу також переконаний, що КР7 обов'язково стане ключем до успішного старту піренейців у відборі до Євро-2020: "Він – найкращий гравець світу, який продовжує переписувати історію свого клубу та національної збірної. Крштіану допоможе нам здобути 6 очок, я переконаний у цьому".

Кріштіану ще не сказав останнього слова у збірній Португалії, хоча вже зараз може пишатися титулом рекордсмена своєї національної команди за кількістю матчів (154) та голів (85). Жоден інший футболіст в історії європейського футболу не забивав більше, ніж Рон у складі збірної. Не так давно він випередив легендарного угорця Ференца Пушкаша, який тривалий час перебував на вершині рейтингу з 84-ма м'ячами. Однак Кріш ще має, що доводити, насамперед, самому собі. Алі Даеї – його чергова ціль. Лише іранець випереджає португальську зірку за міжнародними голами у всьому світі – 109.

Матчем проти України Роналду приймає новий персональний виклик. Євро-2020 може стати його "лебединою піснею" у складі збірної. Він хоче піти красиво та зробити майже неможливе – захистити титул. Да Луш очікує від свого ідола нового подвигу, але, сподіваємось, команда Шевченка зробить все можливе, щоб зіпсувати настрій одному з найкращих гравців планети. Будемо вірити, що поворотах Пятова він пробиватиме з таким же успіхом, як на одному з тренувань португальців. Відео цього фейлу вже стало вірусним у соціальних мережах. Нам таке підходить...

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