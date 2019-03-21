УЕФА разрешил Перейре сыграть против Украины, несмотря на удаление в Лиге наций

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра сможет сыграть против Украины в матче отбора на Евро-2020.

УЕФА не будет дисквалифицировать португальца Данилу Перерйру из-за удаления в матче последнего тура Лиги наций против Польши, сообщает A Bola.

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Отмечается, что дисквалификация распространяется только на матчи Лиги наций, а отбор на Евро-2020 – это совсем другой турнир. Таким образом, Перейра пропустит встречу со Швейцарией 5 июня, но может сыграть против Украины.

Матч Португалия – Украина станет первым для обеих сборных в отборе на Евро-2020. А уже 25 марта обе команды проведут поединки 2 тура: Украина на выезде сыграет против Люксембурга, а Португалия примет Сербию.

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