Вже на старті поєдинку Ліон – Марсель один із уболівальників господарів кинув пляшкою з водою у голову Дімітрі Пайє. У підсумку, гру було зірвано.

Лідер ультрас Ліона вдарив чоловіка, який кинув пляшку в Пайє – футболістів змушували, але матч не дограють

Напередодні французький суд виніс вирок порушнику. Чоловіка засудили до шести місяців в'язниці умовно. Окрім того, він отримав заборону на відвідування стадіону протягом п'яти років та має виплатити символічну компенсацію у розмірі одного євро Дімітрі Пайє, Марселю та керівництву французької Ліги 1.

Ліон також отримав покарання за неналежну поведінку вболівальників на стадіоні. Клуб проведе наступний домашній матч проти Реймса за порожніх трибун.

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