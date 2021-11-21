Гра стартувала, згідно з планом, о 21:45, але вже через 8 хвилин рефері забрав футболістів з поля. Все через пляшку, яку кинув один із уболівальників у голову Дімітрі Пайє. Порушника швидко знайшли. Спочатку йому дісталося від одного з лідерів ультрас Ліона. Потім чоловіка вивели зі стадіону та арештували.

Фанати Ліона зірвали матч, кинувши пляшкою в голову Пайє – відео епізоду

Чиновники вирішили дограти матч сьогодні. Відповідне повідомлення прозвучало на арені. Гравці Ліона вийшли знову розминатися, а от Марсель протестує. Провансальці відмовилися знову виходити на поле. Пайє категоричний – він грати не буде. Альваро Гонсалес, почувши рішення, розлютився і ледь не вибив двері у підтрибунному приміщенні.

Зрештою, після оголошення рішення про відновлення минуло понад 50 хвилин, Марсель так і не вийшов із роздягальні. Відтак, головний арбітр Рудді Буке вирішив остаточно зупинити гру. 22 листопада відбудеться засідання дисциплінарної комісії, де буде вирішена подальша доля матчу Ліон – Марсель.