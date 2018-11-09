Усик вышел на взвешивание с "розой" Манчестер Сити

Известный украинский боксер Александр Усик вышел на взвешивание перед боем против Тони Белью в шарфике обидчика Шахтера Манчестер Сити.

В Манчестере состоялось взвешивание перед боем между Александром Усиком и Тони Белью. Украинец вышел на церемонию с "розой" Манчестер Сити.

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Боксер не скрывает своей любви к киевскому Динамо, а "горожане" за 2 матча на групповом этапе забили в ворота "горняков" 9 мячей, на которые донецкая команда не ответила ничем и опустилась на 4 место в турнирной таблице группы F.

Бой Усика против Белью состоится 10 ноября примерно в 22:30 по киевскому времени.

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