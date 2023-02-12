Володар чемпіонських титулів WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring у хевівейті Олександр Усик споглядав за грою киян на зборах у Туреччині.

Динамо 11 лютого розгромило македонський Сілекс із рахунком 4:0. На трибуни спорткомплексу завітав зірковий український боксер.

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Під час перерви Усик зустрівся з Ігорем Суркісом, який подарував йому ігрову футболку "біло-синіх". Прес-служба киян наголошує, що боксер зізнався, що вболіває за столичну команду з дитинства.

У другому таймі Олександр спілкувався з травмованим воротарем Георгієм Бущаном та фотографувався з усіма охочими.

Нагадаємо, для Динамо ця перемога стала четвертою поспіль на зборах. Попереду у команди Мірчі Луческу ще спаринги з Політехнікою, Лієпаєю та Сконто.

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